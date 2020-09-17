Motosiklet üzerinde 6 kişilik tehlikeli yolculuk
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Motosiklet üzerinde 6 kişilik tehlikeli yolculuk

Kahramanmaraş'ta bebek ve çocukların da aralarında olduğu 6 kişinin bir motosikletle yolculuk etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

17.09.2020 11:24 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:26

Kahramanmaraş'ta kendisiyle birlikte 5 kişinin daha hayatını tehlikeye atan motosiklet sürücüsü cep telefonu ile kaydedildi.

Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda 1'i bebek, 2'si çocuk ve 2'si kadın 6 kişinin bulunduğu motosiklet şehir merkezine doğru giderken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, çocuklar motosiklet sürücüsünün dizlerine otururken, arkada bulunan 2 kadından 1'inin de kucağında bebek taşıdığı görüldü. Şaşkın bakışlara aldırmayan motosiklettekiler tehlikeye aldırmadan yolculuklarına devam etti.

Motosiklet üzerinde 6 kişilik tehlikeli yolculuk

Kaynak: DHA

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