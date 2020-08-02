Motosiklet takla attı 2 kişi yaralandı Adıyaman'ın Gölbaşı karayolu üzerinde motosikletin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı karayolu üzerinde motosikletin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Mehmet Gazi Yaşargün idaresindeki 02 AAS 382 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20. Kilometrede kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Mehmet Gazi Yaşargün ile Ayhan Dündar yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA