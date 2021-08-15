MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OTOBÜSÜN ALTINDA KALIP ÖLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OTOBÜSÜN ALTINDA KALIP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dengesini kaybederek yola düşen motosiklet sürücüsü S.G. (38), halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dengesini kaybederek yola düşen motosiklet sürücüsü S.G. (38), halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 15.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 HFP 31 plakalı motosiklet sürücüsü S.G. (38), karşı yönden gelen halk otobüsünü görünce bir anda dengesini kaybederek düştü. Bir anda yola savrulan S.G., karşı yönden gelen S.K.'nın (59) kullandığı 07 NDK 66 plakalı halk otobüsünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralı motosiklet sürücüsü Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.G., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı hem halk otobüsündeki hem de bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OTOBÜSÜN ALTINDA KALIP ÖLDÜ
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OTOBÜSÜN ALTINDA KALIP ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Rusya Savunma Bakanlığı: 'Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi.'
Rusya Savunma Bakanlığı: "Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Ece Üner Şeyma Subaşı Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hakan Reçber Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OTOBÜSÜN ALTINDA KALIP ÖLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 11:32:15. #1.15#

title