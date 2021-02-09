Motosiklet sürücüsü Mehmet'in öldüğü kaza kamerada
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Motosiklet sürücüsü Mehmet'in öldüğü kaza kamerada

09.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:01
Motosiklet sürücüsü Mehmet'in öldüğü kaza kamerada

KONYA'da otomobille çarpışan motosikletin sürücü Mehmet Fatih Kara (24), hayatını kaybetti.

KONYA'da otomobille çarpışan motosikletin sürücü Mehmet Fatih Kara (24), hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. 

Kaza, pazar günü saat 10.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesi Abacılar Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Fatih Kara'nın kullandığı motosikletle tali yoldan çıkan Temel Peker yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kasklı sürücü Kara, motosikletten düşüp, sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü Peker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. 

  


Motosiklet sürücüsü Mehmet'in öldüğü kaza kamerada
Motosiklet sürücüsü Mehmet'in öldüğü kaza kamerada
Motosiklet sürücüsü Mehmet'in öldüğü kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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