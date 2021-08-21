Motosiklet sürücüsü, hatalı dönen otomobile çarparak böyle savruldu
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Motosiklet sürücüsü, hatalı dönen otomobile çarparak böyle savruldu

Motosiklet sürücüsü, hatalı dönen otomobile çarparak böyle savruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da otomobil sürücüsünün hatalı dönüşü kazaya neden oldu.

Adana'da otomobil sürücüsünün hatalı dönüşü kazaya neden oldu. Kazada motosiklet sürücüsü taklalar atarak savrulurken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Akkapı Mahallesi Şıh Cemil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü şeridinde ilerlerken hatalı dönüş yaptığı sırada karşıdan gelen motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü taklalar atıp savrularak yere düşerken motosiklet ve otomobilde hasar meydana geldi.

Olayda motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza anı saniye saniye kaydedildi. - ADANA

Motosiklet sürücüsü, hatalı dönen otomobile çarparak böyle savruldu
Motosiklet sürücüsü, hatalı dönen otomobile çarparak böyle savruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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