Motosiklet sürücüsü Çeşme'deki kazada öldü
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Motosiklet sürücüsü Çeşme'deki kazada öldü

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen ve direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

28.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:52
Motosiklet sürücüsü Çeşme'deki kazada öldü

'in ilçesinde, kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen ve direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Çeşme ilçesinde yaşandı. adlı motosiklet sürücüsü, iddialara göre Altınyunus kavşağına kontrolsüz girerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlı olması nedeniyle motor devrilirken, sürücü Uyar da yola düştü. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Murat Uyar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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