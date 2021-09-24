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Motosiklet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Adıyaman'da, kontrolden çıkan motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, kontrolden çıkan motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AG 042 plakalı motosiklet, Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Etem D., Mehmet Ç., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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