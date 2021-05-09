Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
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Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Diyarbakır'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi'nde meydana geldi. Sipariş teslim etmek için yola çıkan motosikletli kurye Mehmet Aktay, Yusuf B. idaresindeki 34 VK 084 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kurye Mehmet Aktay yola savruldu. Yaşanan kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Aktay, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşinin kaza yaptığını duyunca hastaneye koştu, nişanlı olduğunu öğrendi
Eşinin kaza yaptığını duyunca hastaneye koştu, nişanlı olduğunu öğrendi
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