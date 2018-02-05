Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında
Doğubayazıt ilçesinde güvenlik kamerasınca kaydedilen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Doğubayazıt ilçesinde güvenlik kamerasınca kaydedilen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
İlçenin Rıfkı Başkaya Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonundan çıkan Fırat Kotan'ın (18) kullandığı plakasız motosiklet ile Hakan Kandemir idaresindeki 04 D 4345 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki Kotan yaralandı.
Ambulans ile Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan Kotan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.