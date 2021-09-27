Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı - Haberler
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Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kula Küçük Sanayi Sitesi içerisi, 413 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 413 sokak üzerindeki bir oto tamirciye girmek isteyen Mehmet Özkara(47) idaresindeki 35 UA 354 plakalı otomobil ile, karşı yönden gelen Umut Sarı(17) idaresindeki 09 ABF 668 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servi ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Sarı, önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

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