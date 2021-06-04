Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk - Haberler | 3. Sayfa

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Çorum'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Osmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Ö.'nün kullandığı 18 AAD 057 plakalı motosiklet ile Ferdi E.'nin kullandığı 19 DD 023 plakalı otomobil Bayat Gediği'nde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile takla atan otomobilin sürücüsü ile motosiklette bulunan Osman Ö. ve Şeyma Ö. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ekibi ve itfaiye sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk

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