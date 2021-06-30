Motosiklet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı

- Motosiklet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı Burdur'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

- Motosiklet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı

BURDUR - Burdur'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur Karasenir Mahallesi, D330 Karayolu, Tugay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre göl istikametinden gelen 15 DM 634 plakalı motosiklet sürücüsü Ali Tecik (58), kavşaktan sola dönmek isterken yine aynı istikametten gelen İbrahim Aksoy yönetimindeki 15 DS 314 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle orta refüje çıkan motosiklette bulunan Ali Tecik yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü İbrahim Aksoy ise yaşadığı kaza anını "Ben sinyali açtım. Önümdeki araçta açtı. Kırmızı söndü yeşil yandı. Tam viraja girdik. Kamyonun olduğu yerde önüme bir anda çıktı" diye aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya