MOTOSİKLET HIRZILIĞINA 2 TUTUKLAMA
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MOTOSİKLET HIRZILIĞINA 2 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki bir motosikleti çaldıkları, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki bir motosikleti çaldıkları, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, bulunan çalıntı motosiklet ise tutanakla sahibine teslim edildi.

Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde yaşayan Ali K.' ya ait park halindeki motosiklet, geçen 13 Mayıs'ta kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Ali K.'nın ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Jandarma, şüphelilerin Celal D. (17) ve Nazım A. (16) olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen jandarma 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Ali K.'nin çalınan motosikleti de bulundu.

Şüphelilerden Celal D.'nin hırsızlıktan 7, Nazım A.'nın ise 17'si hırsızlık, 2'si kamu malına zarar verme, 1'i de işyeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan olmak üzere toplam 20 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Çalınan motosiklet ise jandarma tarafından tutanakla sahibi Ali K.'ya teslim edildi. Ali K. jandarmaya teşekkür etti.

MOTOSİKLET HIRZILIĞINA 2 TUTUKLAMA
MOTOSİKLET HIRZILIĞINA 2 TUTUKLAMA
MOTOSİKLET HIRZILIĞINA 2 TUTUKLAMA
MOTOSİKLET HIRZILIĞINA 2 TUTUKLAMA
MOTOSİKLET HIRZILIĞINA 2 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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