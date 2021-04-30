Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi
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Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı / FARUK POLAT - Haberler | 3. Sayfa

Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi Gaziantep'in Nizip İlçesinde park halindeki motosikletleri iteleyerek çalan hırsızlar yakayı ele verdi.

Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip İlçesinde park halindeki motosikletleri iteleyerek çalan hırsızlar yakayı ele verdi. Gözaltına alının 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede son dönemlerde meydana gelen 3 motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Kimlikleri belli olan K.Ç., İ.Ö. ve M.G. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi
Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi
Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi
Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK POLAT

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