Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi

Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi Gaziantep'in Nizip İlçesinde park halindeki motosikletleri iteleyerek çalan hırsızlar yakayı ele verdi.

Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip İlçesinde park halindeki motosikletleri iteleyerek çalan hırsızlar yakayı ele verdi. Gözaltına alının 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede son dönemlerde meydana gelen 3 motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Kimlikleri belli olan K.Ç., İ.Ö. ve M.G. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK POLAT