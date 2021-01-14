Motosiklet hırsızları yakalandı
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Motosiklet hırsızları yakalandı

14.01.2021 10:54 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:58
Motosiklet hırsızları yakalandı

MERSİN'de, farklı marka ve modellerde 8 motosiklet çaldıklaları ileri sürülen 2'si çocuk, 4 şüpheli yakalandı.

MERSİN'de, farklı marka ve modellerde 8 motosiklet çaldıklaları ileri sürülen 2'si çocuk, 4 şüpheli yakalandı.

Merkez Toroslar ilçesindeki farklı adreslerdeki 8 motosiklet, 12 Aralık 2020 ile 9 Ocak 2021 tarihleri arasında çalındı. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kimlikleri belirlenen B.E. ve I.E.'yi gözaltına aldı. Yaşları küçük olduğu belirlenen H.E.H ve B.E. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nce yakalandı.B.E. ve I.E., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Motosiklet hırsızları yakalandı
Motosiklet hırsızları yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

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