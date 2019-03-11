Motosiklet Çöp Konteynerine Çarptı: 1 Yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeniceköy kara yolunda, Kadir Üstün (47) idaresindeki 35 ZTR 88 plakalı motosiklet, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Üstün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA