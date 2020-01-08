Motokros şampiyonu, çeyrek altın ile ödüllendirildi
Haberler » Güncel » Motokros şampiyonu, çeyrek altın ile ödüllendirildi - Haber

Motokros şampiyonu, çeyrek altın ile ödüllendirildi

Kumluca Belediyesi Sporcusu ve 2019 yılı Türkiye Motokros Şampiyonası MX-2 sınıfı şampiyonu Mustafa Çetin, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu tarafından altın ile ödüllendirildi.

08.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:46
Motokros şampiyonu, çeyrek altın ile ödüllendirildi

Sporcusu ve 2019 yılı Motokros Şampiyonası MX-2 sınıfı şampiyonu , Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu tarafından altın ile ödüllendirildi.


Köleoğlu, Mustafa Çetin'in Motokros MX-2 sınıfında Türkiye Şampiyonu olması, Kumluca ismini Türkiye ve Avrupa'ya duyurarak gösterdiği başarısından dolayı tebrik ederek, çeyrek altın ile ödüllendirdi.


Mustafa Çetin ise, "Kumlucalı büyük ailemiz, siz Mustafa'lara güvenin başarıların devamı gelecek" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler