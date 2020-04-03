Moto G8 Power Lite Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri Motorola, Şubat ayında Moto G8 Power akılllı telefonu tanıtmıştı. Lenovo Motorola Moto G8 Power Lite modeli bugün resmi olarak tanıtıldı. Büyük kapasiteli pile sahip olmasının yanında uzun en boy oranlı ekranı ve üçlü arka kamera sistemiyle dikkat çeken Moto G8 Power Lite'ın özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Motorola, Şubat ayında Moto G8 Power akılllı telefonu tanıtmıştı. Lenovo Motorola Moto G8 Power Lite modeli bugün resmi olarak tanıtıldı. Büyük kapasiteli pile sahip olmasının yanında uzun en boy oranlı ekranı ve üçlü arka kamera sistemiyle dikkat çeken Moto G8 Power Lite'ın özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Moto G8 Power Lite Özellikleri

Moto G8 Power Lite, 6.5 inç IPS LCD Max Vision panele sahip. Su damlası çentikli ekran HD+ (720 x 1600 piksel) çözünürlük sunuyor. Telefonun sunduğu en boy oranı 20: 9. Su sıçramalarına dayanıklı şasiye sahip olan telefonun boyutları 164.94 x 75.76 x 9.2 mm, ağırlığı yaklaşık 200 gram.

Telefona 2.3GHz hızda çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Helio P35 işlemci güç veriyor. 4GB RAM 64GB depolama alanı (microSD kart yuvası mevcut) ile gelen telefonun arkasında üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. f/2.0 diyafram açıklığına sahip PDAF destekli 16 megapiksel ana, f/2.4 diyafram açıklığına ve 2 cm odak uzunluğuna sahip 2 megapiksel makro lens ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel derinlik sensörü, arka kamera sistemini oluşturuyor. Üçlü kamera çift kamera bokeh, yüz güzelliği, HDR, Google Lens ve daha fazlasını destekliyor. Öndeki 8 megapiksel selfie kamera, HDR, yüz güzelliği ve bokeh video destekliyor. Ön ve arka kamera 30fps 1080p video kaydına izin veriyor.

Telefon, 10W şarj destekleyen 5000 mAh batarya güç alıyor. İlginç bir şekilde Android 9 Pie işletim sistemiyle geliyor. Çift VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB 2.0 ve 3.5mm kulaklık girişi desteği sunan telefonun parmak izi okuyucusu arka yüzdeki logoya entegre edilmiş.

Moto G8 Power Lite Fiyatı

Moto G8 Power Lite, 169 Euro (yaklaşık 183 dolar) fiyat etiketiyle yakında Almanya ve Meksika'da satışa sunulacak. Latin Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya'da diğer pazarlarda da satışa çıkacak. Telefonun Kraliyet Mavisi ve Arktik Mavisi olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor.