Oyunlarda motion blur nedir? sorusu araştırılıyor. Motion-blur, kelime anlamıyla "hareket-izi" demektir. Daha detaylıca ve ayrıntılarıyla öğrenmek araştıranlar Motion Blur nedir, ne demektir? Oyunlarda motion blur nedir? sorularına yanıt aradı. Peki, Motion Blur nedir, ne demektir? Oyunlarda motion blur nedir? İşte detaylar haberimizde...

MOTİON BLUR NEDİR?

Motion-blur, kelime anlamıyla "hareket-izi" demektir. Grafiksel işlemlerde hareketin başlangıç nokta doğrultusuna (hareketin ters yönünü gösteren) silikleşerek kaybolan görsel kuyruk izidir.

3dfx firması(en) Voodoo 5(en) ve Voodoo 6 serisinde bu özelliği kullanıcıların seçeneğine sunmuştur. Nvidia ve ATI ekran kartlarında bu özellik var olmasına karşın maalesef sadece oyunların programcıların anlayışına göre bu efekt aktif olmaktadır.

OYUNLARDA MOTİON BLUR NEDİR?

Oyunlarda grafik hatalarını örtmekte kullanılan özel bir yöntemdir. Sony PlayStation 2 oyun konsolunda bu özellik donanım destekli olarak verilir.

Sinema sektöründe 24 fps sahnelerde hızlı hareket sahnelerinde görüntünün akışını kaybetmemek için kullanılan, yaklaşık yüz yıllık bir tekniktir.

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