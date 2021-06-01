Mossad nedir? Mossad hangi ülkenin kurumu?

Siyaset gündeminde sık sık ifade edilen Mossad, vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Mossad nedir? Mossad hangi ülkenin kurumu? İşte, Mossad hakkında merak edilenler…

Politik konularda sık sık geçen ve anlamı merak edilen Mossad, vatandaşların da araştırma konusu haline geldi. İşte, Mossad nedir? Mossad hangi ülkenin kurumu gibi merak edilen soruların yanıtları…

MOSSAD NEDİR?

MOSSAD, İstihbarat ve Özel Operasyonlar Enstitüsü isimli İsrail gizli servisinin kısa adıdır. Sembolik olarak on iki casus olayıyla kurulan MOSSAD resmi olarak 18 Eylül 1947'de kuruldu. Merkezi Tel-Aviv'de olan MOSSAD tarafından doğrulanmasa da, Victor Ostrovsky'e göre, MOSSAD'ın sleeper yani uyuyan (görevde olmayan, beklemede olan) personeller dahil 30.000'e yakın istihbarat personeli vardır. Kendi içerisinde de bölümlere ayrılır. MOSSAD'ın İbranice anlamı enstitüdür. MOSSAD, genel olarak dış istihbarat konularında görev yapar. İç istihbarat alanında Shin-Bet (Şabak) isimli kurum faaliyettedir..