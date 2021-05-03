- Moskova'da havalimanına maskesiz giren yolcu, güvenlik görevlisine saldırdı
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- Moskova'da havalimanına maskesiz giren yolcu, güvenlik görevlisine saldırdı

İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK - Haberler | 3. Sayfa

- Moskova'da havalimanına maskesiz giren yolcu, güvenlik görevlisine saldırdı Moskova'daki bir havaalanında kendisini arattırmayan ve maske takmayan bir yolcu güvenlik görevlilerine saldırdı.

- Moskova'da havalimanına maskesiz giren yolcu, güvenlik görevlisine saldırdı

MOSKOVA - Moskova'daki bir havaalanında kendisini arattırmayan ve maske takmayan bir yolcu güvenlik görevlilerine saldırdı.

Korona virüs salgınından sonra Rusya'daki havaalanlarında tedbirler arttırılırken havalimanlarında sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu uygulanıyor. Moskova'daki Şeremetyovo Uluslararası Havaalanı'nda kurala uymayan bir yolcu havalimanında terör estirdi.

Havaalanının girişinde yapılan güvenlik kontrolünde kuyruk oluşurken bir yolcu doğrudan içeriye girmek istedi. Güvenlik önlemlerini hiçe sayan yolcuyu bir güvenlik görevlisi durdurmaya çalıştı. Ancak yolcu, güvenlik görevlisine saldırarak, yumruk attı. Güçlükle kontrol altına alınabilen yolcu daha sonra gözaltına alınırken önce sorguya alındı, ardından da mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemenin tutuksuz yargılama kararı verdiği kişi tedbirlere uymadığı için de para cezasına çarptırıldı.

Öte yandan yolcunun kamu görevlilerine saldırmak ve toplum sağlığını tehlikeye atmak suçlamalarıyla da yargılanacağı ifade edildi.

- Moskova'da havalimanına maskesiz giren yolcu, güvenlik görevlisine saldırdı
- Moskova'da havalimanına maskesiz giren yolcu, güvenlik görevlisine saldırdı
- Moskova'da havalimanına maskesiz giren yolcu, güvenlik görevlisine saldırdı
- Moskova'da havalimanına maskesiz giren yolcu, güvenlik görevlisine saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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