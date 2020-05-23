Moskova'da Hafter konusunda görüş ayrılığı iddiası
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Moskova'da Hafter konusunda görüş ayrılığı iddiası

Rus askeri uzman Pavel Felgenhauer, Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında görüş ayrılığı yaşandığını öne sürdü.

Moskova'da Hafter konusunda görüş ayrılığı iddiası
23.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:21

Rus askeri uzman Pavel Felgenhauer, Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında görüş ayrılığı yaşandığını öne sürdü.

Felgenhauer, Rosbalt haber portalına yaptığı açıklamada, Libya'da son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin Rusya'nın yol haritasının perde arkasında yaşananları anlattı.

Libya'da durumun oldukça karmaşık olduğunu belirten Felgenhauer, Rusya'nın Libya krizine olan yaklaşımının da çok basit olmadığını bildirdi.

Felgenhauer, "Moskova'da farklı kurumlar, bu konuda farklı bakış açısına sahip. Savunma Bakanlığı Hafter'i desteklerken, Kremlin ve Dışişleri Bakanlığı ise hiç desteklemiyor." dedi.

Kurumlar arasında farklılıklar olabileceğini kaydeden Felgenhauer, bu farklı bakış açısının, ocak ayında Moskova'da Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın da katıldığı, ancak Hafter'in anlaşmaya imza atmadan Moskova'yı terk ettiği toplantıda ortaya çıktığını vurguladı.

Felgenhauer, "Bu toplantıda Hafter hiçbir şey imzalamadı ve gitti. Rusya Savunma Bakanlığı Hafter'i destekledi, Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Hafter'i azarladı." ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda Kremlin yanlısı medyada Rus paralı asker şirketi Wagner'e ait grupların cepheden geri çekilmesine ilişkin talimat verildiği ve Hafter'in bu gruplara para ödemeyi kestiği yönünde haberleri anımsatan Felgenhauer, bunun yanı sıra Rusya'nın Serrac ile ilişki kurduğunu savundu.

Moskova'nın Libya konusunda resmi olarak tarafsızlığını korusa da kurumlar arasında bir birlik olmadığı iddiasını yineleyen Felgenhauer, Savunma Bakanı Şoygu'nun birçok kez Hafter ve yandaşları ile görüştüğünü, Lavrov'un ise Hafter'in eylemlerini kınadığını kaydetti.

Felgenhauer, Dışişlerinin, Hafter'e, çok ileri gitmesi ve kaybetmeye başlaması nedeniyle desteğin kesilmesi gerektiğini düşündüğünü iddia etti.

Lavrov, Hafter'e tepki göstermişti

Ocak ayında Moskova'da, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için Türk ve Rus heyetlerinin gözetiminde Libya Başbakanı Serrac ile gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in katılımıyla bir diplomasi trafiği yürütülmüştü.

Türk heyetinin Serrac ile Rus heyetinin Hafter ile yaptığı görüşmeler sonucunda bir metin üzerinde anlaşılmıştı. Hafter anlaşma metnini imzalamadan Moskova'dan kaçmıştı.

Geçen ay sonunda Dışişleri Bakanı Lavrov, Hafter'in kendisini tek taraflı devlet başkanı ilan etmesine, "Rusya bunu onaylamıyor. Libya'nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil." diye tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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