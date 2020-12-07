Moskova'da gün doğumu
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Moskova'da gün doğumu

07.12.2020 13:04 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:09

Rusya'nın başkenti Moskova'da güneş yeni gün için Kudrinskaya Meydanı binası üzerinden yükselirken güzel görüntüler oluşturdu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da güneş yeni gün için Kudrinskaya Meydanı binası üzerinden yükselirken güzel görüntüler oluşturdu. Moskova'da 1947-1953 yılları arasında inşa edilen yedi gökdelenden biri olan ve Stalinist mimari tarzına sahip Kudrinskaya Meydanı binası görülüyor.

Moskova'da gün doğumu
Moskova'da gün doğumu
Moskova'da gün doğumu
Moskova'da gün doğumu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan

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