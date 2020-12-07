Moskova'da gün doğumu

Rusya'nın başkenti Moskova'da güneş yeni gün için Kudrinskaya Meydanı binası üzerinden yükselirken güzel görüntüler oluşturdu. Moskova'da 1947-1953 yılları arasında inşa edilen yedi gökdelenden biri olan ve Stalinist mimari tarzına sahip Kudrinskaya Meydanı binası görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan