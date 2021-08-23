Mortal Kombat 12, Injustice 3'ten önce piyasaya sürülebilir

Oyun tasarımcısı ve gazeteci Jeff Grubb, Warner Bros'un Injustice 3'ten önce Mortal Kombat 12'yi piyasaya süreceğini iddia etti.

Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayınlanan Mortal Kombat 11'in muazzam başarısına atıfta bulunan oyun tasarımcısı Jeff Grubb, Warner Bros.'un Mortal Kombat 12'yi Injustice 3'ten önce piyasaya sürüleceğini düşünüyor.

Oyun tasarımcısı ve gazeteci Jeff Grubb'a göre, geliştirici şirket NetherRealm, herhangi bir yeni DC veya Marvel oyunundan ziyade Mortal Kombat 12'yi üretme aşamasına girdi. Yakın tarihli bir Giant Bomb YouTube videosunda konuşan Grubb, Mortal Kombat 11'nin büyük başarısını NetherRealm stüdyonun performansına bağlıyor.

Ayrıca Grubb, NetherRealm'in Injustice ve Mortal Kombat tarzında yeni bir dövüş serisi yapmak istediğini ve oyunu Marvel dünyasına dahil edeceğini öne sürüyor.

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