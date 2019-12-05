Moritanya'da göçmen taşıyan tekne battı: En az 57 ölü
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Moritanya'da göçmen taşıyan tekne battı: En az 57 ölü

Moritanya yakınlarında göçmen teknesinin batması sonucu en az 57 kişi hayatını kaybetti. Karaya yüzerek ulaşan 83 göçmene Moritanyalı yetkililer müdahale etti.

05.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:28
Moritanya'da göçmen taşıyan tekne battı: En az 57 ölü

yakınlarında göçmen teknesinin batması sonucu en az 57 kişi hayatını kaybetti. Karaya yüzerek ulaşan 83 göçmene Moritanyalı yetkililer müdahale etti.


Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden çarşamba günü yapılan açıklamada, göçmenleri taşıyan teknenin Moritanya'ya yaklaştığı sırada yakıt yetersizliği yaşadığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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