Morgda görevli imamdan polislere keserle saldırı
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Morgda görevli imamdan polislere keserle saldırı

Morgda görevli imamdan polislere keserle saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bornova ilçesinde hastanenin morg biriminde görevli imamın, kimliğini isteyen polislere "Ben devletin memuruyum, kimliğimi vermek zorunda değilim size. Gelin buraya öldüreceğim sizi" diyerek keserle saldırdığı ileri sürüldü.

İzmir'in Bornova ilçesinde hastanenin morg biriminde görevli imamın, kimliğini isteyen polislere "Ben devletin memuruyum, kimliğimi vermek zorunda değilim size. Gelin buraya öldüreceğim sizi" diyerek keserle saldırdığı ileri sürüldü.

Olay, 5 Mayıs saat 10.30 sıralarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri yürüttükleri bir soruşturma gereği morg görevlilerinin tespiti amacıyla hastane morguna geldi. Görevli polis memuru M.K. ve A.A., morgda görevli imam B.A.'nın kimliğini istedi. Bunun üzerine B.A.'nın 'Ben devletin memuruyum, kimliğimi vermek zorunda değilim size. Siz kimsiniz, defolun gidin buradan. Kimliğimi vermiyorum' diyerek bağırmaya başladığı, morg içerisindeki bir odadan eline aldığı keserle 'Gelin buraya öldüreceğim sizi' diyerek tehditler savurduğu ve hakaretler ettiği, ardından ise elindeki keseri polis ekiplerine doğru savurduğu ileri sürüldü. Morgda bulunan hastanede görevli işçi H.D. araya girerek keserli saldırganı sakinleştirmek isterken, keseri almak isteyen polisler ile imam arasında arbede çıktı. Arbede esnasında B.A. keserle ekiplere vurmaya çalıştığı esnada morg görevlisi B.A. adlı kadının saldırganın elinden keseri alarak başka bir odaya götürüp sakladığı iddia edildi. B.A.'dan odaya götürdüğü keser istenildiğinde ise 'Keser yok, siz yalancısınız, yalan konuşuyorsunuz' diyerek bir sopa getirerek saldırganın elinden sopayı aldığını söylediği, adrese gelen destek ekiplerce yapılan çalışma sonucunda B.A.'nın keseri ekiplere teslim ettiği öğrenildi. Şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürülürken, ifade işlemlerinin ardından saldırgan imam B.A.'nın adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Suç unsurunu saklamaya çalışan diğer görevli emniyetten serbest bırakılırken, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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