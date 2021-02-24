Mor ve Ötesi - Tamiri Mümkün Kalbinin Şarkı Sözleri | Sadakatsiz dizisinde çalan şarkının adı nedir?
Bu akşam ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinde Asya, İstanbul'da Sinan ile keyifli vakitler geçirirken, Volkan ise kıskançlık krizlerindeydi! O sahnede çalan şarkı da merak edildi! İşte, Mor ve Ötesi - Tamiri Mümkün Kalbinin Şarkı Sözleri!
Sadakatsiz dizisinde çalan şarkının adı nedir? merak edenler için işte Mor ve Ötesi - Tamiri Mümkün Kalbinin Şarkı Sözleri!
MOR VE ÖTESİ - TAMİRİ MÜMKÜN KALBİNİN SÖZLERİ!
Koşarken peşinde beş para etmez şeylerin
Mevsimler geçti aklımdan
Duvarda asılı tescilli hüzünler
Birkaç mucize anı
Belki de küçük şeyler
Kırılmışız bir yerde tamiri mümkün kalbinin
Fark etmeden isteyince gerçekleşir hayallerin
Herkes kendini yaşar
Her çocuk hayal kurar
Tamiri mümkün kalbinin
Tamiri mümkün kalbinin
Elimde kalan ne
Kırık dökük oyuncaklar
Artık vakit geç diyorsun
Zaman nedir anlamadan
Tut elimi, aç gözümü, üzme
Üzme
Herkes kendini yaşar
Her çocuk hayal kurar
Tamiri mümkün kalbinin
Tamiri mümkün kalbinin
Yazılmışsa kaderim biri bana söylesin
Vazgeçtim hediyenden, bir mum yansın biz bilelim
Kırılmışız bir yerde
Tamiri mümkün kalbinin
Fark etmeden isteyince gerçekleşir hayallerin