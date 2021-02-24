Mor ve Ötesi - Tamiri Mümkün Kalbinin Şarkı Sözleri | Sadakatsiz dizisinde çalan şarkının adı nedir?

Bu akşam ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinde Asya, İstanbul'da Sinan ile keyifli vakitler geçirirken, Volkan ise kıskançlık krizlerindeydi! O sahnede çalan şarkı da merak edildi! İşte, Mor ve Ötesi - Tamiri Mümkün Kalbinin Şarkı Sözleri!