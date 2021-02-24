Mor ve Ötesi - Tamiri Mümkün Kalbinin Şarkı Sözleri | Sadakatsiz dizisinde çalan şarkının adı nedir?
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Mor ve Ötesi - Tamiri Mümkün Kalbinin Şarkı Sözleri | Sadakatsiz dizisinde çalan şarkının adı nedir?

24.02.2021 23:05 | Son Güncelleme: 24.02.2021 23:09
Mor ve Ötesi - Tamiri Mümkün Kalbinin Şarkı Sözleri | Sadakatsiz dizisinde çalan şarkının adı nedir?

Bu akşam ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinde Asya, İstanbul'da Sinan ile keyifli vakitler geçirirken, Volkan ise kıskançlık krizlerindeydi! O sahnede çalan şarkı da merak edildi! İşte, Mor ve Ötesi - Tamiri Mümkün Kalbinin Şarkı Sözleri!

Sadakatsiz dizisinde çalan şarkının adı nedir? merak edenler için işte Mor ve Ötesi - Tamiri Mümkün Kalbinin Şarkı Sözleri!

MOR VE ÖTESİ - TAMİRİ MÜMKÜN KALBİNİN SÖZLERİ!

Koşarken peşinde beş para etmez şeylerin

Mevsimler geçti aklımdan

Duvarda asılı tescilli hüzünler

Birkaç mucize anı

Belki de küçük şeyler

Kırılmışız bir yerde tamiri mümkün kalbinin

Fark etmeden isteyince gerçekleşir hayallerin

Herkes kendini yaşar

Her çocuk hayal kurar

Tamiri mümkün kalbinin

Tamiri mümkün kalbinin

Elimde kalan ne

Kırık dökük oyuncaklar

Artık vakit geç diyorsun

Zaman nedir anlamadan

Tut elimi, aç gözümü, üzme

Üzme

Herkes kendini yaşar

Her çocuk hayal kurar

Tamiri mümkün kalbinin

Tamiri mümkün kalbinin

Yazılmışsa kaderim biri bana söylesin

Vazgeçtim hediyenden, bir mum yansın biz bilelim

Kırılmışız bir yerde

Tamiri mümkün kalbinin

Fark etmeden isteyince gerçekleşir hayallerin

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