Mor ve Ötesi Kaptan şarkı sözleri! SİRENLER | Mor ve Ötesi Kaptan sözleri

Türk rock gruplarının sevilen müzik gruplarından biri olan Mor ve Ötesi, yeni albümünü piyasaya sürdü. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi farklı dijital mecralarda yayınlanan Sirenler albümünün şarkı sözleri merak edildi. İşte, Mor ve Ötesi şarkı sözleri. Mor ve Ötesi Kaptan şarkı sözleri! Mor ve Ötesi Kaptan sözleri...

Mor ve Ötesi Kaptan şarkı sözleri merak ediliyor. Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı tarafından İstanbul'da kurulan Türk alternatif rock müzik grubudur. Sirenler albümü Mor ve Ötesi şarkı sözleri ve Mor ve Ötesi Kaptan sözleri...

MOR VE ÖTESİ KAPTAN ŞARKI SÖZLERİ

Bitmeyen resminde birkaç şey eksik

Ellerin de kanıyor

Yanlış olmasın diye diye doğru kalmamış

Utanmazsak çok ağlarız

Yanlış zamanlar benim için bitti

Şimdi kendini kurtar kaptan

Sonsuz sandığın her şey nasıl tükendi

Gülmeyen çehrende neler neler eksik

Bağırdıkça geçmiyor sanki

"Aklın kalmasın" diye diye hayat kalmamış

Utanmazsak çok ağlarız

Yanlış zamanlar benim için bitti

Şimdi kendini kurtar kaptan

Sonsuz sandığın her şey nasıl tükendi

Çalma artık ömrümden kaptan

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