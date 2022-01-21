Mor ve Ötesi Kaptan şarkı sözleri! SİRENLER | Mor ve Ötesi Kaptan sözleri
Türk rock gruplarının sevilen müzik gruplarından biri olan Mor ve Ötesi, yeni albümünü piyasaya sürdü. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi farklı dijital mecralarda yayınlanan Sirenler albümünün şarkı sözleri merak edildi. İşte, Mor ve Ötesi şarkı sözleri. Mor ve Ötesi Kaptan şarkı sözleri! Mor ve Ötesi Kaptan sözleri...
Mor ve Ötesi Kaptan şarkı sözleri merak ediliyor. Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı tarafından İstanbul'da kurulan Türk alternatif rock müzik grubudur. Sirenler albümü Mor ve Ötesi şarkı sözleri ve Mor ve Ötesi Kaptan sözleri...
MOR VE ÖTESİ KAPTAN ŞARKI SÖZLERİ
Bitmeyen resminde birkaç şey eksik
Ellerin de kanıyor
Yanlış olmasın diye diye doğru kalmamış
Utanmazsak çok ağlarız
Yanlış zamanlar benim için bitti
Şimdi kendini kurtar kaptan
Sonsuz sandığın her şey nasıl tükendi
Gülmeyen çehrende neler neler eksik
Bağırdıkça geçmiyor sanki
"Aklın kalmasın" diye diye hayat kalmamış
Utanmazsak çok ağlarız
Yanlış zamanlar benim için bitti
Şimdi kendini kurtar kaptan
Sonsuz sandığın her şey nasıl tükendi
Çalma artık ömrümden kaptan