Mor ve Ötesi Hazinende şarkı sözleri! SİRENLER | Mor ve Ötesi Hazinende sözleri

Türk rock gruplarının sevilen müzik gruplarından biri olan Mor ve Ötesi, yeni albümünü piyasaya sürdü. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi farklı dijital mecralarda yayınlanan Sirenler albümünün şarkı sözleri merak edildi. İşte, Mor ve Ötesi şarkı sözleri. Mor ve Ötesi Hazinende şarkı sözleri! Mor ve Ötesi Hazinende sözleri...

Mor ve Ötesi Hazinende şarkı sözleri merak ediliyor. Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı tarafından İstanbul'da kurulan Türk alternatif rock müzik grubudur. Sirenler albümü Mor ve Ötesi şarkı sözleri ve Mor ve Ötesi Hazinende sözleri...

MOR VE ÖTESİ HAZİNENDE ŞARKI SÖZLERİ

Güç seninle, anladık

Biraz, biraz, biraz

Yan bakanlar hep düşman

Düşman

Tüm bildiklerin bunlar, bunlar

Kim sana layık ruhlar?

Gülmek yasak mı

Senin ülkende

Nefes almak kolay mı

Hazinende

Gün senindi anladık

Biraz biraz biraz

Hayalin ufak kaldı

Ufak, ufak, ufak

Yalnız bir şey başardın

Bir şey başardın

Sana şarkılar yazdık

Gülmek yasak mı

Senin ülkende

Nefes almak kolay mı

Hazinende

Zor yıllar

Zor yıllar

Geçti artık

Geçti artık

Anladık, anladık

Sevemezdin, anladık

Anladık

Anladık

Artık hiç bir şey yapma

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