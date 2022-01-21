Mor ve Ötesi Hazinende şarkı sözleri! SİRENLER | Mor ve Ötesi Hazinende sözleri
Türk rock gruplarının sevilen müzik gruplarından biri olan Mor ve Ötesi, yeni albümünü piyasaya sürdü. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi farklı dijital mecralarda yayınlanan Sirenler albümünün şarkı sözleri merak edildi. İşte, Mor ve Ötesi şarkı sözleri. Mor ve Ötesi Hazinende şarkı sözleri! Mor ve Ötesi Hazinende sözleri...
Mor ve Ötesi Hazinende şarkı sözleri merak ediliyor. Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı tarafından İstanbul'da kurulan Türk alternatif rock müzik grubudur. Sirenler albümü Mor ve Ötesi şarkı sözleri ve Mor ve Ötesi Hazinende sözleri...
MOR VE ÖTESİ HAZİNENDE ŞARKI SÖZLERİ
Güç seninle, anladık
Biraz, biraz, biraz
Yan bakanlar hep düşman
Düşman
Tüm bildiklerin bunlar, bunlar
Kim sana layık ruhlar?
Gülmek yasak mı
Senin ülkende
Nefes almak kolay mı
Hazinende
Gün senindi anladık
Biraz biraz biraz
Hayalin ufak kaldı
Ufak, ufak, ufak
Yalnız bir şey başardın
Bir şey başardın
Sana şarkılar yazdık
Gülmek yasak mı
Senin ülkende
Nefes almak kolay mı
Hazinende
Zor yıllar
Zor yıllar
Geçti artık
Geçti artık
Anladık, anladık
Sevemezdin, anladık
Anladık
Anladık
Artık hiç bir şey yapma