Moon Knight ne zaman çıkacak? Marvel'ın yeni dizisi Ay Şövalyesi Moon Knight fragmanı izle! Dizi bu sene çıkacak mı?

Moon Knight ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Marvel'ın WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier ve Loki'nin başarısının ardından 2022'de ekranlarımıza bir yeni diziyi getirmesi şaşırtıcı değil. Peki, Marvel'ın yeni dizisi Ay Şövalyesi Moon Knight bu sene çıkacak mı?

MOON KNIGHT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Moon Knight, Marvel Comics tarafından yayınlanan Amerikan çizgi romanlarında görünen kurgusal bir süper kahraman karakteridir. Yazar Doug Moench ve sanatçı Don Perlin tarafından yaratılan karakter ilk olarak Werewolf by Night #32'de görünmüştü. Dizi, 30 Mart 2022 tarihinde izleyicisinin karşısına çıkacak.

Hayranların geri sayıma geçtiği yapım, sadece Disney+ üzerinden yayınlanacak. Falcon and Winter Soldier, WandaVision, Loki ve Hawkeye gibi yapımlar sayesinde beğeni kazanan Marvel cephesi, görece daha sert ve farklı projesiyle de izleyenlerin takdirini kazanmak istiyor. Bakalım Disney ve Marvel, Moon Knight ile istenilen başarıyı yakalayabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

Haberler.com - Gündem