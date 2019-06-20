Moody's THY'nin de aralarında bulunduğu 11 Türk şirketin kredi notunu düşürdü

Moody's THY'nin de aralarında bulunduğu 11 Türk şirketin kredi notunu düşürdü

Uluslararası derecelendirme kurumu Moody's, son bir haftada Türkiye hakkında açıkladığı üçüncü raporda, 11 Türk şirketinin notlarını düşürdü

Moody's THY'nin de aralarında bulunduğu 11 Türk şirketin kredi notunu düşürdü

Uluslararası derecelendirme kurumu Moody's, son bir haftada Türkiye hakkında açıkladığı üçüncü raporda 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü.

Kurum tarafından yapılan açıklamada şirketlerinin notunun düşürülmesinin Türkiye'nin notunun düşürülmesiyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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