Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi
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Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi

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Tepkilerin odağındaki bildiriye imza atan 104 emekli amiralden biri olarak gözaltına alınan eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden çıkmayla ilgili tartışmaların başlaması üzerine hassasiyetlerini ifade etmek için bir bildiri yayınladıklarını belirten Kezek, FETÖ iddialarına da sert çıkarak "Örgütle ilgisi olan bir adam bulsunlar, asarım kendimi" dedi.

Montrö bildirisine imza atan emekli 104 amiralden biri olan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alınan eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Önceki gün Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Kezek, Montrö ile ilgili sözler olunca hassasiyetlerini ifade etmek istediklerini belirtti.

"ZAMANLAMA YANLIŞ"

Bildirinin zamanlamasının yanlış olduğunu kabul eden Kezek, "darbe" iddialarıyla ilgili ise çok net konuştu.

Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi
Eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek.

"DARBE" İDDİASINA YANIT

Darbe çağrışım iddialarını reddeden Kezek, darbeye karşı ilk kendilerinin duracağını ki 15 Temmuz'da da tam olarak böyle olduğunu söyledi.

"ASARIM KENDİMİ"

FETÖ iddialarına da yanıt veren Kezek, "FETÖ ile ilgisi olan bir adam bulsunlar, asarım kendimi" dedi.

Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi
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