Montrö bildirisi imzacılarından emekli amiral Orhun Özdemir yaşamını yitirdi
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Montrö bildirisi imzacılarından emekli amiral Orhun Özdemir yaşamını yitirdi

Montrö bildirisi imzacılarından emekli amiral Orhun Özdemir yaşamını yitirdi
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Türkiye'nin gündemini oldukça meşgul eden Montrö bildirisine imza atan emekli Tümamiral Orhun Özdemir, hayatını kaybetti. Böylece haklarında soruşturma başlatılan amiral sayısı 103'e indi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve tarikat evine giden sarıklı amiral hakkında bildiri yayımlayan 104 emekli amiralin arasında bulunan Tümamiral Orhun Özdemir vefat etti.

15 GÜN ÖNCE HASTANEYE KALDIRILDI

Uzun zamandır rahatsız olan eşine bakan emekli Tümamiral Özdemir'in yaşananlardan ve 15 gün önce hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Sözcü'nün haberine göre, Özdemir'in cenazesi programı oğlunun ABD'den geliş tarihine göre belirlenecek.

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