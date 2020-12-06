Montpellier - Paris Saint Germain maç sonucu kaç kaç bitti? Montpellier - Paris Saint Germain maçı sonucu nedir?
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Montpellier - Paris Saint Germain maç sonucu kaç kaç bitti? Montpellier - Paris Saint Germain maçı sonucu nedir?

06.12.2020 16:28 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:33
Montpellier - Paris Saint Germain maç sonucu kaç kaç bitti? Montpellier - Paris Saint Germain maçı sonucu nedir?

Ligue 1'in 13. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Montpellier ile kaşılaştı. Oldukça çetin ve bol gollü geçen maç ise sonucuyla Montpellier taraftarlarını oldukça üzdü. Peki, Montpellier - Paris Saint-Germain maç sonucu kaç kaç bitti? Montpellier - Paris Saint-Germain maçı sonucu nedir?

Oldukça merakla beklenen bir karşılaşma olan Montpellier - Paris Saint-Germain maçı oynandı. Montpellier taraftarlarını oldukça üzen bir sonuç ortaya çıkan maçta birçok farklı pozisyon yaşandı.

MONTPELLIER - PARIS SAINT-GERMAIN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Montpellier'i 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında PSG, Colin Dagba'nın 33. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Montpellier ise 41. dakikada Stephy Mavididi'nin topu filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi ve ilk devre 1-1 tamamlandı. PSG'de ikinci yarıda golleri Moise Kean 77. dakikada ve Kylian Mbappe 90+1. dakikada attı. Mbappe, PSG formasıyla 100. golüne ulaştı. Maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan lider PSG, puanını 28'e yükseltirken, Montpellier 23 puanla 6. sırada kaldı.

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