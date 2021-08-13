Monte Catillo Tabiat Parkı'nda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi
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Monte Catillo Tabiat Parkı'nda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi

Anadolu Ajansı / Vigili Del Fuoco - Haberler | Güncel

İtalya'nın farklı bölgelerinde günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

İtalya'nın farklı bölgelerinde günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Başkent Roma yakınlarındaki Tivoli kasabasının da içinde bulunduğu Monte Catillo Tabiat Parkı'nda başlayan yangın sonrası bazı yerleşim yerleri tahliye edildi.

Monte Catillo Tabiat Parkı'nda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi
Monte Catillo Tabiat Parkı'nda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi
Monte Catillo Tabiat Parkı'nda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi
Monte Catillo Tabiat Parkı'nda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vigili Del Fuoco

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