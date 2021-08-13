Monte Catillo Tabiat Parkı'nda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi
İtalya'nın farklı bölgelerinde günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.
İtalya'nın farklı bölgelerinde günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Başkent Roma yakınlarındaki Tivoli kasabasının da içinde bulunduğu Monte Catillo Tabiat Parkı'nda başlayan yangın sonrası bazı yerleşim yerleri tahliye edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Vigili Del Fuoco