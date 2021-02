Momo kimdir? Momo ne demek? Şarkıcı Momo (Hirai Momo) kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi grubun vokalidir?

Hirai Momo ya da daha çok bilinen sahne adıyla Momo, Japon şarkıcı. Momo hakkında bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.

MOMO NE DEMEK?

Momo isminde roman, şarkıcı, film ve yemek vardır. Momo 4 farklı anlama gelmektedir. Twitter gündemine gelen ise şarkıcı olan Momo'dur. Momo'nun gerçek adı Hirai Momo'dur.

MOMO KİMDİR?

Hirai Momo ya da daha çok bilinen sahne adıyla Momo (9 Kasım 1996) Japon şarkıcı. JYP Entertainment'a bağlı Twice adlı grubun vokali, söz yazarı, alt rapçsi ve ana dansçısıdır.

Hirai Momo doğum tarihi : 9 Kasım 1996

Hirai Momo kaç yaşında : 24 yaşında

Hirai Momo mesleği ne : Şarkıcı, Söz yazarı

Hirai Momo nereli : Japonya

Hirai Momo burcu ne : Akrep

Momo 9 Kasım 1996 tarihinde Japonya Kyoto'da doğmuştur.

MÜZİK KARİYERİ

Çıkış öncesi:

Momo çok genç yaşta dans etmeye başlamış ve Amuro Namie,K-pop sanatçılarından Rain ve Lee Hyori'yi izleyerek şarkıcı olmaya karar vermiştir.Momo Twice grubu ile çıkış yapmadan önce JYP Entertainment'in SIXTEEN adlı programında yarışmış ve kazanmıştır.

2014 yılında Got7'nin "Stop Stop It" ve Junho'nun "Feel" müzik videolarında bulunmuştur. Daha sonraki yıl Wooyoung'un "R.O.S.E" ve miss A'nın "Only You" videolarında bulunmuştur.

Twice:

7 Ekim 2015 tarihinde, JYP Entertainment grubun resmi web sitesini açtı ve grup The Story Begins mini albümünün şarkılarından biri olan "Like OOH-AHH" ile çıkış yapacakları SNS üzerinden duyuruldu.20 Ekim 2015 tarihinde grup ilk çıkışını gerçekleştirdi.

Kişisel hayatı:

2 Ocak 2020 tarihinde, Label SJ ve JYP Entertainment tarafından Momo ve Kim Hee-chul ( Super Junior) 'un çıktığı açıklandı.