Molla Numan'dan Hacı Bayram'a giden yol… "Bildim, Buldum, Oldum" …

ANKARA (Bültenler) - "Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli"

Numan aklanmak için karalanır…

"Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli" dizisi, Ankara Kara Medrese'de bir molla olan Numan'ın Somuncu Baba ile yollarının kesişmesini, tasavvufla tanışmasını ve manevi ilerleyişini tamamlayarak Hacı Bayram-ı Veli olmasının serüvenini anlatıyor.

Molla Numan'dan, Hacı Bayram'a giden yolu ve onun tasavvufi düsturu olan "Bildim, Buldum, Oldum"u anlatan dizide, Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı üzerinden üç fasıl olarak seyirciyle buluşacak.

"Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli" nin ilk bölümünde neler olacak:

Mahkeme Numan'ı suçlu bulmuştur. Numan bu olayın gerçeği yansıtmadığını ve iftira olduğunu düşünmektedir. Mahkeme kanıt olmasa dahi ispat edildiğini savunmaktadır. Bir yandan Tahsin Efendi ortada bir şaibe bile olsa bu şekilde medrese öğretimine devam edemeyeceğini düşünür. Rüstem ise Numan'ı tanımasından dolayı bu ortada ki şaibeye imkan dahi vermez. Ancak Numan ortada olmadığı için sermüderrislik makamına geçmesinin önü açılacaktır. İstemese de bu durum ona fırsat vermiştir.

Numan'ın sermüderrisliği askıya alınmışken bu üzerinde ki bela gölgesi sebebiyle medrese derslerinden de mahrum kalacaktır. Numan olayın iç yüzünü ortaya çıkarmak ve aklanmak adına her yerde yüzü yaralı olan adamı; Karaca Halil' aramaktadır. Numan'ın derslerine girememesi talebesi Sinan'ı da çok üzmüş, Peçenek Bey'i Mevlüd Bey'den yardım istemiştir. Bu arada Ayşe Hatun, Numan ile bir kez daha karşılaşır, eşkıyaların peşine düşer. Olaylar bu şekilde devam ederken Ayşe Hatun ve Altınçiçek'eyolda başkabir eşkıya grubu pusu kurar. Ayşe Hatun bu arbedede yara alır ve babası dışarı çıkmasını yasaklar. Öte yandan Molla Rüstem ise kendini sermüderrisliğe hazırlamaktadır.

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