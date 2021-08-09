Molde-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Molde-TS maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor rövanş maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler!
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Molde-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Molde-TS maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor rövanş maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler!

Molde-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Molde-TS maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor rövanş maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Molde ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'un oynayacağı rövanş maçı futbol severler tarafından merak edilmekte. Peki, Molde-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Molde-TS maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor rövanş maçı ne zaman? İşte Muhtemel 11'ler! Molde-Trabzonspor maçı canlı izle!

Transferde Cornelius ile büyük oranda anlaşan ve daha önce Hamsik, Gervinho, Bruno Peres gibi nokta transferler ile kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu 2. maçında Norveç Ligi'nin güçlü ekiplerinden Molde ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor evindeki mücadelede 3-3'lük beraberlik ile sahadan ayrılmış ve tur şansını deplasmana bırakmıştı. Son dönemde Trabzonspor'un oynayacağı mücadele hakkında futbol severler "Molde-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Molde-TS maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor rövanş maçı ne zaman?" sorularının cevaplarını aratmakta. Trabzonspor-Molde mücadelesi hakkındaki detaylar haberimizde.

MOLDE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Molde ile Trabzonspor arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ikinci maçı 12 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da Norveç'in Molde kentinde yer alan Aker Stadyumunda olacak. Macar hakem Adam Farkas yöneteceği maç 19.00'dan itibaren A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

SIKI DENETİM OLACAK

Maç için sıkı denetim olacağı iddia edilmekte. Norveç hükümeti ve UEFA tarafından getirilen uygulamalar sonucu çok sıkı test uygulaması yapılacağı. Bordo Mavili kulübün giderken, inişte ve çıkışta test yaptıracağı iddia edilirken, taraftarlarının maça alınıp alınmayacağı ise bilinmiyor.

MOLDE-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER!

Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Björnbak, Haugen, Aursnes, Hussain, Fofana, Eikrem, Grodem, Sigurdarson

Trabzonspor: Uğurcan, Trondsen, Hugo, Edgar, Perez, Berat, Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme, Yunus, Gervinho

ÜST TURDA TRABZONSPOR'UN RAKİBİ KİM OLACAK?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde'yi geçmesi durumunda play-off turunda Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı İtalya'nın güçlü Roma takımıyla karşılaşacak.

MOLDE-TRABZONSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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Molde-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Molde-TS maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor rövanş maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler! - Haberler
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