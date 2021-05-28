Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?

Haberler.com - Haberler | Magazin

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uzun zamandır aşk yaşayan Şeyma Subaşı birlikteliklerini evlilikle taçlandıracaklarını açıklamıştı.

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uzun zamandır aşk yaşayan Şeyma Subaşı birlikteliklerini evlilikle taçlandıracaklarını açıklamıştı.

Düğün hazırlıklarına başlayan çift bir yandan da dünyayı gezmeye devam ediyor. Amerika, Bali, Dubai ve son olarak da Ibıza'ya giden çift aşk kareleriyle adından söz ettiriyor.

ELİYLE KAPATTI

Sosyal medyada 3.2 milyon takipçisi olan Subaşı son paylaşımıyla çok konuşuldu. Her pozunda eliyle karnını gizlemeye çalışan Subaşı'nın bu hareketi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Şeyma Subaşı'nın takipçileri; "Hamile sanırım", "Göbek çıkmış", "Hamile gibi", "Kesin hamile", "Kilo da almış", "Hamile, el sürekli göbekte" şeklinde yorumlar yaptı.

Bebek iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Subaşı geçtiğimiz günlerde, ' "Ben eşsizim, çok özelim. Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum. Tanrı da bana bunu verdi. O benim hak ettiğimin en iyisi. Seni seviyorum Meedo." paylaşımıyla sevgilisine olan aşkını dile getirmişti.

Subaşı, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, Mohammed Alsaloussi ile düğünlerine katılacak misafirler için davetiye listesi yaptıklarını ve çok heyecanlı olduğunu açıklamıştı.

Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Hasan Polatkan Adnan Menderes Antony Blinken
Magazin Deniz Çakır Oğuzhan Koç Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Ufuk Sarıca Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi? - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 15:20:36. #1.11#

title