Moğol usulü et tarifi: Moğol usulü et nasıl yapılır? Moğul usulü et malzemeleri
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Moğol usulü et tarifi: Moğol usulü et nasıl yapılır? Moğul usulü et malzemeleri

Et yemeklerinin vazgeçilmezlerinden olan Moğol usulü et, zencefil, soya sosu, soğan ile enfez bir tat elde ediyor. MasterChef'de yarışmacılar, Moğol usulü et yemeğin en iyi yapmak için birbirleriyle yarıştı. Moğol usulü et yapılışı haberimizde.

Moğol usulü et tarifi: Moğol usulü et nasıl yapılır? Moğul usulü et malzemeleri
25.08.2020 23:24 | Son Güncelleme: 25.08.2020 23:28

Moğol usul et yemeği, mutfağın müdavimleri tarafından sevilen tarifler arasında bulunuyor. Et, hazırlanan karışımda yaklaşık 2 saat marine edildikten sonra, baharat ve sebzelerle enfes bir yemek olmaya hazır hale geliyor. İşte, Moğol usulü et yemeği detayları...

MOĞOL USULÜ ET MALZEMELERİ

1 kilogram dana kontrfile

1 çay kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 tatl kaşığı bal

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı zencefil

2 diş sarımsak

1/2 su bardağı soya sosu

60 gram esmer şeker

1 yemek kaşığı nar ekşisi

250 mililitre su

2 su bardağı mısır nişastası

1 su bardağı sıvı yağ

6 dal taze soğan

1 tatlı kaşığı susam

MOĞOL USULÜ ET NASIL YAPILIR?

* Doğranmış etler pul biber, elma sirkesi, bal, zeytinyağı ve karabiber ile karıştırılıp buzdolabında 2 saata yakın marine edilir.

* Sos tavasında zeytinyağı ile zencefil ve sarımsak, kokusu çıkana kadar sotelenir.

* Soya sosu, esmer şeker, nar ekşisi ve su eklenip ara sıra karıştırılarak kaynamaya bırakılır. Sos ise kaynadıktan sonra ocaktan alınır.

* Marine olan etler bir kapta mısır nişastası ile karıştırılır ve fazla olan nişasta etin üzerinden alınır.

* Tavada kızdırılan sıvı yağda etlerin dışı pişmiş, içi hafif pembe olacak şekilde kızartılır. Etin yağı kağıt havlu ile alınır.

* Bir tavada pişen etler ve soya sosu karışımı birleştirilir. Orta ateşte nişasta, sosu koyulaştırana kadar pişirmeye devam edilir.

* Eti ocaktan almadan önce taze soğanın yeşil tarafları eklenerek yemek ocaktan alınır.

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