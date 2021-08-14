Modifiye araç fuarında evlendiler
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Modifiye araç fuarında evlendiler

Modifiye araç fuarında evlendiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya'da yaşayan Mert Çal ve Büşra Kara, kentte düzenlenene modifiye araç fuarında kıyılan nikahla evlendiler.

Amasya'da yaşayan Mert Çal ve Büşra Kara, kentte düzenlenene modifiye araç fuarında kıyılan nikahla evlendiler.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen modifiye araç tutkunları, Amasya Tuning Clup 4. Geleneksel Araç Fuarı'nda buluştu. Amasya Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı fuarda sürpriz bir nikah gerçekleşti. Modifiye araç tutkunu olan Mert Çal (24) ve Büşra Kara'nın (21) nikahı fuar alanında kıyıldı. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, nikahlarını kıydığı genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Çiftin evlilik cüzdanını ise Amasya Tuning Kulübü Başkanı Talip Yeniçeri verdi.

Evlilik hazırlıkları için 30 bin lira değerindeki aracını satan Çal, ilerleyen günlerde yeni bir araç almayı planladığını söyledi.

Çeşitli modifiye araçların sergilendiği fuarda en fazla ilgiyi çekenler ise drift yapan araçlar oldu. - AMASYA

Modifiye araç fuarında evlendiler
Modifiye araç fuarında evlendiler
Modifiye araç fuarında evlendiler
Modifiye araç fuarında evlendiler
Modifiye araç fuarında evlendiler
Modifiye araç fuarında evlendiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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