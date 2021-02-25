Moderna, mutasyonlu virüslere karşı ek aşı geliştirmeye başladı

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ABD menşeili biyoteknoloji firması koronavirüsün piyasadaki aşılara karşı daha dirençli olabilecek Güney Afrika mutasyonuna karşı kullanılması amaçlanan ek aşı için gerekli ham maddelerin üretildiğini açıkladı.

BİRKAÇ POTANSİYEL YÖNTEM ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Ek aşı üzerinde çalışılması için Moderna'nın koronavirüs aşısının da incelendiği ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne gönderildi. Moderna koronavirüsün yeni mutasyonları ile mücadele etmek için birkaç potansiyel yöntem üzerine çalışıyor.

GÜNEY AFRİKA MUTASYONU'NA ÇARE OLACAK

Şirket bu yöntemlerden birisinin de koronavirüs aşının iki dozuna ek olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan mutasyona karşı geliştirilen ek aşının da uygulanması olduğunu açıkladı.

Şirket daha önce koronavirüs aşısı olmayan ve koronavirüs geçirmemiş kişilere de koronavirüs aşısı ve ek aşının birlikte uygulanması üzerine de denemeler yapacak.

1 MİLYAR DOZ AŞI ÜRETİLECEK

Moderna aynı zamanda 2021 yılı aşı üretim hedefini 600 milyon dozdan 700 milyon doza yükseltti. Üretim süreçlerinde yapılaştırılacak iyileştirmeler ile aşı üretiminin bu yıl içerisinde 1 milyar doz seviyesine çıkarılması için çalışma yürütülüyor.