Moderna: "Covid-19 aşısı, ikinci dozdan 6 ay sonra da yüzde 93 etkili"

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen aşının, semptomatik vakalarda ikinci dozdan 6 ay sonra da yüzde 93 oranında etkinlik gösterdiği açıklandı.

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen aşının, semptomatik vakalarda ikinci dozdan 6 ay sonra da yüzde 93 oranında etkinlik gösterdiği açıklandı.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında aşılamalar sürüyor. ABD merkezli ilaç şirketi Moderna tarafından yapılan açıklamada, korona virüse karşı üretilen aşının, semptomatik vakalarda ikinci dozdan sonraki 6 ay boyunca da yüzde 93 etkili olduğu ve yüzde 94 olarak açıklanan ilk klinik deneme sonucuna göre neredeyse hiç değişiklik göstermediği belirtildi. Ancak söz konusu çalışmanın, ABD'de Delta mutasyonu görülmeden önce tamamlandığı kaydedildi. Antikor seviyelerinin düşmesinin ihtimal dahilinde olması nedeniyle kış mevsiminden önce bir takviye dozunun da gerekli olacağı ifade edildi. Moderna CEO'su Stephane Bancel yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşımız 6 ay boyunca yüzde 93'lük kalıcı bir etkinlik gösteriyor. Ancak Delta mutasyonunun önemli yeni bir tehdit olduğunun farkındayız, bu nedenle tedbirli kalmamız gerekiyor" dedi.

Bu yıl için 20 milyar dolarlık aşı sözleşmeleri imzalayan Moderna, 800 milyon ila 1 milyar doz arasında üretim yapmayı hedefliyor.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Pfizer/BioNTech aşısının etkinliğinin iki ayda bir yaklaşık yüzde 6 oranın azalma gösterdiği ve ikinci dozdan 6 ay sonra etkinlik oranının yaklaşık yüzde 84'e düştüğü belirtilmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı