Moderna: "Covid-19 aşısı, ikinci dozdan 6 ay sonra da yüzde 93 etkili"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Moderna: "Covid-19 aşısı, ikinci dozdan 6 ay sonra da yüzde 93 etkili"

Moderna: 'Covid-19 aşısı, ikinci dozdan 6 ay sonra da yüzde 93 etkili'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen aşının, semptomatik vakalarda ikinci dozdan 6 ay sonra da yüzde 93 oranında etkinlik gösterdiği açıklandı.

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen aşının, semptomatik vakalarda ikinci dozdan 6 ay sonra da yüzde 93 oranında etkinlik gösterdiği açıklandı.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında aşılamalar sürüyor. ABD merkezli ilaç şirketi Moderna tarafından yapılan açıklamada, korona virüse karşı üretilen aşının, semptomatik vakalarda ikinci dozdan sonraki 6 ay boyunca da yüzde 93 etkili olduğu ve yüzde 94 olarak açıklanan ilk klinik deneme sonucuna göre neredeyse hiç değişiklik göstermediği belirtildi. Ancak söz konusu çalışmanın, ABD'de Delta mutasyonu görülmeden önce tamamlandığı kaydedildi. Antikor seviyelerinin düşmesinin ihtimal dahilinde olması nedeniyle kış mevsiminden önce bir takviye dozunun da gerekli olacağı ifade edildi. Moderna CEO'su Stephane Bancel yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşımız 6 ay boyunca yüzde 93'lük kalıcı bir etkinlik gösteriyor. Ancak Delta mutasyonunun önemli yeni bir tehdit olduğunun farkındayız, bu nedenle tedbirli kalmamız gerekiyor" dedi.

Bu yıl için 20 milyar dolarlık aşı sözleşmeleri imzalayan Moderna, 800 milyon ila 1 milyar doz arasında üretim yapmayı hedefliyor.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Pfizer/BioNTech aşısının etkinliğinin iki ayda bir yaklaşık yüzde 6 oranın azalma gösterdiği ve ikinci dozdan 6 ay sonra etkinlik oranının yaklaşık yüzde 84'e düştüğü belirtilmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemaya girişlerde PCR testi istenebilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemaya girişlerde PCR testi istenebilir
Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyonu aştı
Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyonu aştı
Bakan Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu: Aşılamada normal hızımıza dönüyoruz
Bakan Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu: Aşılamada normal hızımıza dönüyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Gülben Ergen Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Muslera Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Moderna: "Covid-19 aşısı, ikinci dozdan 6 ay sonra da yüzde 93 etkili" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 16:52:37. #1.16#

title