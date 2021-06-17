Moderna aşısı hangi ülkenin? Moderna kimin aşısı? Moderna aşısının yan etkileri nedir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yaklaşık 1 senedir hayatımızda. Binlerce ölümün yaşanması ve milyonlarca insana bulaşması sebebiyle aşı çalışmaları son sürat devam ederken vatandaşlar korona aşısı bulundu mu? gibi sorulara yanıt arıyor. Son açıklamalara göre Moderna aşısında gelişmeler var. Peki, Moderna aşısı hangi ülkenin? Moderna kimin aşısı? Moderna aşısının yan etkileri nedir?

Koronavirüs aşısı aşamalarında yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Sevindirici haberler peşpeşe gelirken, bu sefer Moderna Inc. bir açıklama yaptı. Covid-19 aşısı hakkındaki son gelişmeleri sizler için derledik.

MODERNA AŞISI HANGİ ÜLKENİN?

ABD'nin Massachusetts kenti merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc, üzerinde çalıştıkları aşıyla ilgili açıklamada bulundu. Amerikan ilaç şirketi olan Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında yeni detayları paylaştı.

Moderna aşısının etkinliği

Amerikalı firma Moderna'nın geliştirdiği mRNA-1273 aldı aşının etkinlik oranı yüzde 94,1 olarak açıklandı.

Dört hafta arayla 2 doz halinde uygulanan aşının raf ömrü, eksi 20 derecelik bir buzlukta 6 ay, normal aşı buzdolabında ise 30 gün, oda sıcaklığında ise 12 saat.

Kadın erkek fark etmeksizin, tüm ırk gruplarında da aynı etkinliği sağladığı belirtilen mRNA-1273'ün yaş gruplarındaki verileri ise değişkenlik gösteriyor. 18 Aralık'ta aşıya acil kullanım onayı veren Amerikan Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) göre 65 yaşının altındakiler için yüzde 94,1 etkili olan aşı, 65 yaş üstüler içinse yüzde 86,4 koruma sağlıyor.

New York Times'ın haberine göre 4 Ocak'a kadar ABD'ye 200 milyon dozluk siparişin 18 milyonunu tedarik eden Moderna'nın, AB ile 160 milyon dozluk anlaşması bulunuyor. Kanada, Japonya, Katar ve Güney Kore'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülke Moderna'ya aşı sipariş etmiş durumda.