Modern olimpiyatlarda kadınlar maraton yarışı ilk kez hangisinde olmuştur?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaModern olimpiyatlarda kadınlar maraton yarışı ilk kez hangisinde olmuştur? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

MODERN OLİMPİYATLARDA KADINLAR MARATON YARIŞI İLK KEZ HANGİSİNDE OLMUŞTUR?

A: 1896 Atina Olimpiyatları

B: 1924 Paris Olimpiyatları

C: 1956 Melbourne Olimpiyatları

D: 1984 Los Angeles Olimpiyatları

Cevap : D