Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Salgın nedeniyle karantinada olan model Kaia Gerber, sosyal medya hesabından bikinili pozunu vererek kolunu kırdığını söyledi.

Bir döneme damga vuran ünlü model Cindy Crawford'un kendi gibi model olan kızı Kaia Gerber, geçirdiği görünmez kazada kolunu kırdı.

BİKİNİ POZLARIYLA KÖTÜ HABERİ VERDİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adını geniş bir kesime duyuran 18 yaşındaki Kaia Gerber, kolunu kırdığını da bikinili pozlarını paylaşarak duyurdu. Instagram'da 5,6 milyon takipçisi bulunan genç model, kolunun kırık olduğunu gösteren röntgen görüntüsünü de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.