Model Elizabeth Hurley, Instagram hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı

1990'lı yıllarda ünlenen Elizabeth Hurley, sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü model son olarak havuzda çektirdiği üstsüz fotoğrafını paylaştı.

PAYLAŞTIĞI POZLA DİKKAT ÇEKTİ

Cüretkar model Elizabeth Hurley, yaz tatilini Los Angeles'ta geçiriyor. 54 yaşındaki İngiliz model, geçtiğimiz gün Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştığı cesur pozlara bir yenisini daha ekledi. Bikinili poz verdiği fotoğrafları olay yaratan Hurley, bu sefer göğüsleri açık olan bir fotoğrafını paylaştı.