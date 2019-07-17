Model Elizabeth Hurley, Instagram hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı
Sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarla adından söz ettiren model Elizabeth Hurley, son olarak paylaştığı üstsüz pozla gündeme geldi.
1990'lı yıllarda ünlenen Elizabeth Hurley, sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü model son olarak havuzda çektirdiği üstsüz fotoğrafını paylaştı.
PAYLAŞTIĞI POZLA DİKKAT ÇEKTİ
Cüretkar model Elizabeth Hurley, yaz tatilini Los Angeles'ta geçiriyor. 54 yaşındaki İngiliz model, geçtiğimiz gün Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştığı cesur pozlara bir yenisini daha ekledi. Bikinili poz verdiği fotoğrafları olay yaratan Hurley, bu sefer göğüsleri açık olan bir fotoğrafını paylaştı.
YORUMLAR (7)
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neden anlamadım ama ben gözlerinden baska yere bakamadım ya daha cok ilgimi çektiCevap Yaz Yayından Kaldır
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eyvah desene şimdi bu moda türkiyedeki ünlü diye yutturdukları kişilerede bulaşacak. yandık. . . başlarlar soyunmaya hadi bakalım ilk cabrio kim olacak :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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Accayip kaşınıyor haaCevap Yaz Yayından Kaldır
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insanı boşa ümitlendirmeyin, yok üstsüz foto filan. Liseye geçeceğim hala üstsüz foto göremedimCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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YAŞ SADECE BİR NUMARADIR İNSAN KENDİNİ KAÇ YAŞINDA HİS EDİYORSA O YAŞDADIR. BU HATUNUN RUHU GENÇ HAYATDAN ZEVK ALMASINI MUTLU YAŞAMAYI BİLİYOR. BİZDEKİ ARAP HAYRANLARINA ACIYORUM YAŞLARI GENÇ AMA RUHLARI YAŞAMIYOR HAYATDAN ZEVK ALAMADAN MUTLU OLAMADAN ÖLÜP GİDECEKLER.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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bu yaşta bu vücut harikaCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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