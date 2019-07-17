Model Elizabeth Hurley, Instagram hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı

Model Elizabeth Hurley, Instagram hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı

Sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarla adından söz ettiren model Elizabeth Hurley, son olarak paylaştığı üstsüz pozla gündeme geldi.

1990'lı yıllarda ünlenen Elizabeth Hurley, sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü model son olarak havuzda çektirdiği üstsüz fotoğrafını paylaştı.

PAYLAŞTIĞI POZLA DİKKAT ÇEKTİ

Cüretkar model Elizabeth Hurley, yaz tatilini Los Angeles'ta geçiriyor. 54 yaşındaki İngiliz model, geçtiğimiz gün Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştığı cesur pozlara bir yenisini daha ekledi. Bikinili poz verdiği fotoğrafları olay yaratan Hurley, bu sefer göğüsleri açık olan bir fotoğrafını paylaştı.

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YORUMLAR (7)

  • MURAT:
    eyvah desene şimdi bu moda türkiyedeki ünlü diye yutturdukları kişilerede bulaşacak. yandık. . . başlarlar soyunmaya hadi bakalım ilk cabrio kim olacak :D
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  • YALAAAAN:
    insanı boşa ümitlendirmeyin, yok üstsüz foto filan. Liseye geçeceğim hala üstsüz foto göremedim
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  • ASLI:
    YAŞ SADECE BİR NUMARADIR İNSAN KENDİNİ KAÇ YAŞINDA HİS EDİYORSA O YAŞDADIR. BU HATUNUN RUHU GENÇ HAYATDAN ZEVK ALMASINI MUTLU YAŞAMAYI BİLİYOR. BİZDEKİ ARAP HAYRANLARINA ACIYORUM YAŞLARI GENÇ AMA RUHLARI YAŞAMIYOR HAYATDAN ZEVK ALAMADAN MUTLU OLAMADAN ÖLÜP GİDECEKLER.
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