Modacı Tuğçe Erkoçkar, 2022 yılının 5 rengini açıkladı
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Modacı Tuğçe Erkoçkar, 2022 yılının 5 rengini açıkladı

Modacı Tuğçe Erkoçkar, 2022 yılının 5 rengini açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Modacı Tuğçe Erkoçkar, 2022 yılının ilkbaharında hangi renklerin tercih edileceğini açıkladı.

Modacı Tuğçe Erkoçkar, 2022 yılının ilkbaharında hangi renklerin tercih edileceğini açıkladı. Listede Orkide Pembesi, Atlantik Mavisi ve Margo Sorbe Sarısı dikkat çekiyor.

Pandemiye ragmen her alanda yenilik hızla sürerken, 2022 yılının ilbaharında tercih edilecek renkler bile belli oldu. Modacı Tuğçe Erkoçkar, en iyi 5 rengin ilgi gördüğünü söyledi. Doğa ve doğanın canlılığının renklerde hakim olduğunu ifade eden Tuğçe Erkoçkar, "Dijital araçlar yoluyla iletişim günlük yaşamın daha gerekli ve değerli bir parçası haline geldikçe, teknoloji de daha değerli hale gelecek. Renkler, otantik organik tonlardan, yapay olarak geliştirilmiş tonlara kadar değişen bu ikiliği yansıtıyor" dedi. Renkleri sıralayan Erkoçkar, "Orkide Pembesi; pozitif olmanın harika bir yolu olarak kullanımının öne çıkacağı tahmin edilen, canlı pembenin, özellikle mayo ve gece kıyafetlerinde çok kullanılması bekleniyor. Zeytinyağı yeşili; elektrik yeşili demode, zeytinyağı yeşili ise trend haline geliyor. Bu zengin rengin iş, iç çamaşırı, ayakkabı, aksesuarlarda baskın bir şekilde kullanılması bekleniyor. Tereyağı sarısı; sarımsı krem rengi, hazır giyim parçalarında görülmeye devam edecek ve kolleksiyonlarda daha çok yer alacak. Mango sorbe rengi; parlak turuncu ve sarıdan oluşan yüksek enerjili rengin deniz giyimi ve spor giyimde öne çıkması bekleniyor. Atlantik mavisi; organik çivit tonu ile okyanus mavisi karışımı rengin temel giyim ve spor giyimde yer alacağı tahmin ediliyor" dedi.

(Gönül Efe/İHA)

Modacı Tuğçe Erkoçkar, 2022 yılının 5 rengini açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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