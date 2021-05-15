Mobilya fabrikasında tır ve dorseler alevlere teslim oldu

Mobilya fabrikasında tır ve dorseler alevlere teslim oldu Mobilya fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları drone ile görüntülendiDÜZCE– Düzce'de bir mobilya fabrikasının otoparkında çıkan yangında 2 tır, 2 dorse ve 1 forklift kullanılmaz hale geldi.