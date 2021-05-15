Mobilya fabrikasında tır ve dorseler alevlere teslim oldu
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Mobilya fabrikasında tır ve dorseler alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL - Haberler | 3. Sayfa

Mobilya fabrikasında tır ve dorseler alevlere teslim oldu Mobilya fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları drone ile görüntülendiDÜZCE– Düzce'de bir mobilya fabrikasının otoparkında çıkan yangında 2 tır, 2 dorse ve 1 forklift kullanılmaz hale geldi.

Mobilya fabrikasında tır ve dorseler alevlere teslim oldu

Mobilya fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları drone ile görüntülendi

DÜZCE– Düzce'de bir mobilya fabrikasının otoparkında çıkan yangında 2 tır, 2 dorse ve 1 forklift kullanılmaz hale geldi. Yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Doğanlı mevkiinde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın otopark kısmında park halinde olan tırlarda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangında 2 tır, 2 dorse ve 1 forklift yanarak kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak, fabrikaya sıçramadan söndürüldü. Fabrika çalışanları ise fabrika önünde uzun süre yangının söndürülmesini bekledi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Jandarma ekipleri yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Mobilya fabrikasında tır ve dorseler alevlere teslim oldu
Mobilya fabrikasında tır ve dorseler alevlere teslim oldu
Mobilya fabrikasında tır ve dorseler alevlere teslim oldu
Mobilya fabrikasında tır ve dorseler alevlere teslim oldu
Mobilya fabrikasında tır ve dorseler alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL

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