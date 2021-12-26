Düzce'de korkutan yangın: Mobilya fabrikası alev alev yandı - Haberler
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Düzce'de korkutan yangın: Mobilya fabrikası alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de korkutan yangın: Mobilya fabrikası alev alev yandı Düzce'nin Doğanlı Köyü'nde bulunan bir mobilya fabrikası alevlere teslim oldu.

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DÜZCE (İHA) - Düzce'de korkutan yangın: Mobilya fabrikası alev alev yandı

DÜZCE - Düzce'nin Doğanlı Köyü'nde bulunan bir mobilya fabrikası alevlere teslim oldu. Yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Düzce merkeze bağlı Doğanlı Köyü'nde bulunun Kelebek Mobilya Fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında fabrika tamamen alevlere teslim oldu. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese Düzce ve Kaynaşlı'ya bağlı çok sayıda itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın da yangın ile ilgili bilgi almak için fabrikaya geldiği öğrenildi. Büyük maddi hasarın meydana geldiği yangında ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Düzce'de korkutan yangın: Mobilya fabrikası alev alev yandı

Düzce'de korkutan yangın: Mobilya fabrikası alev alev yandı

Düzce'de korkutan yangın: Mobilya fabrikası alev alev yandı

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İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol - Son Dakika Haberleri

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